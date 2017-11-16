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Lada влетела в «КамАЗ» на трассе в Самарской области, есть жертвы
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    Lada влетела в «КамАЗ» на трассе в Самарской области, есть жертвы

    20:31  16 Ноября 2017
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    Lada влетела в «КамАЗ» на трассе в Самарской области, есть жертвы

    Самара, 16 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на трассе М-5 в Самарской области: отечественная легковушка врезалась в ГАЗ и влетела в КамАЗ.

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария случилась в четверг, 16 ноября, около шести часов вечера на трассе «Урал». Легковой автомобиль отечественной марки Lada Kalina столкнулся с впереди идущей машиной ГАЗ, от удара легковушка вылетела на проезжую часть, где произошло столкновение с КамАЗом.

    Водитель и два пассажира отечественного автомобиля получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда работников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту смертельного ДТП, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

     

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара
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