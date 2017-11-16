Нового главу Самары определят в конце декабря

Самара, 16 ноября. Заявки от кандидатов на пост главы Самары принимаются с ноября до середины декабря.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 20 ноября текущего года начнется конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Известно, что заявки на участие в конкурном отборе принимаются с 20 ноября по 18 декабря включительно.

Депутаты городской думы выберут главу города из отобранных комиссией кандидатов, в которую войдут 20 человек. Пост главы Самары стал вакантным после того, как Олег Фурсов перешел на должность в в правительстве Самарской области.

Ранее сообщалось о назначении в конце ноября нового уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае.