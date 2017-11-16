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Пенсионерка на отечественном авто врезалась в автобус ПАЗ в Самаре
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    Пенсионерка на отечественном авто врезалась в автобус ПАЗ в Самаре

    16:47  16 Ноября 2017
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    Пенсионерка на отечественном авто врезалась в автобус ПАЗ в Самаре

    Самара, 16 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и иномарки произошло вчера в Самаре, три человека пострадали.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария случилась около половины третьего дня в среду, 15 ноября, на перекрестке улиц Магистральной и Товарной. Отечественный легковой автомобиль марки «Лада» под управлением 65-летний женщины двигался со стороны улицы Металлургов, на перекрестке пенсионерка не пропустила пассажирский автобус, после чего произошло столкновение. Автобус от удара отлетел в дерево на газоне.

    Пожилая женщина, находившаяся за рулем легковушки, и два пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #самара
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