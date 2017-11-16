СК возбудил уголовное дело об убийстве младенца, труп которого нашли на свалке в Тольятти

Тольятти, 16 ноября. Правоохранители установили, что новорожденная девочка, труп которой обнаружили на одной из станций города Тольятти, умерла от многочисленных травм головы, СК возбудил уголовное дело.

Тело новорожденного ребенка обнаружили во вторник, 14 ноября, на мусороперерабатывающей станции. Тело малыша обнаружили рабочие в свертке. Судмедэксперты провели экспертизу и установили, что новорожденная девочка умерла от многочисленных травм головы. Кроме этого, у ребенка сломаны ребра, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

В настоящее время о факту убийства новорожденной девочки возбуждено уголовное дело. Сотрудники охраны правопорядка занимаются поиском матери девочки, а специалисты проводят судебно-медицинскую и генотипоскопическую экспертизы.