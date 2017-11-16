Иномарка протаранила карету скорой помощи в Тольятти, есть пострадавшие

Тольятти, 16 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и иномарки произошло сегодня в Тольятти, пострадал экипаж скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария произошла в четверг, 16 ноября, около 09:50 часов утра. Легковой автомобиль марки Audi под управлением 31-летнего водителя двигался по Автозаводскому шоссе со стороны улицы 50 лет Октября в направлении улицы Мичурина и при повороте налево допустил столкновение с машиной скорой помощи. После удара иномарка продолжила движение и столкнулась с Mercedes.

Два работника скорой помощи и пациент реанимобиля получили травмы, после осмотра врачей медицинских сотрудников отправили на амбулаторное лечение, а пациента госпитализировали. В настоящее время по факту случившегося органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии. По предварительной информации известно, что во время ДТП водители автомобилей находились в трезвом состоянии.