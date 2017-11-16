Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об убийстве младенца, труп которого нашли на свалке в Тольятти
Происшествия
Иномарка протаранила карету скорой помощи в Тольятти, есть пострадавшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иномарка протаранила карету скорой помощи в Тольятти, есть пострадавшие

    13:40  16 Ноября 2017
    52

    Иномарка протаранила карету скорой помощи в Тольятти, есть пострадавшие

    Тольятти, 16 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и иномарки произошло сегодня в Тольятти, пострадал экипаж скорой помощи.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария произошла в четверг, 16 ноября, около 09:50 часов утра. Легковой автомобиль марки Audi под управлением 31-летнего водителя двигался по Автозаводскому шоссе со стороны улицы 50 лет Октября в направлении улицы Мичурина и при повороте налево допустил столкновение с машиной скорой помощи. После удара иномарка продолжила движение и столкнулась с Mercedes.

    Два работника скорой помощи и пациент реанимобиля получили травмы, после осмотра врачей медицинских сотрудников отправили на амбулаторное лечение, а пациента госпитализировали. В настоящее время по факту случившегося органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии. По предварительной информации известно, что во время ДТП водители автомобилей находились в трезвом состоянии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #тольятти
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        2224
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1530
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        28571
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        357