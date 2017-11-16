ДТП в Самаре: искореженное от удара о столб авто вылетело в кювет

Самара, 16 ноября. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне ночью в Самаре на Московском шоссе: мужчина, находившийся за рулем машины, госпитализирован.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на очевидцев автомобильной аварии, водитель легкового автомобиля по неустановленным пока причинам не справился с управлением и на высокой скорости протаранил рекламный столб, после чего транспортное средство вылетело в кювет. ДТП произошло на Ракитовским шоссе.

Водитель автомобиля получил серьезные травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в больницу. По предварительным данным известно, что у мужчины переломы ног. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что причиной аварии стало отсутствие освещения на проезжей части.