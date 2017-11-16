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ДТП в Самаре: искореженное от удара о столб авто вылетело в кювет
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    ДТП в Самаре: искореженное от удара о столб авто вылетело в кювет

    12:48  16 Ноября 2017
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    ДТП в Самаре: искореженное от удара о столб авто вылетело в кювет

    Самара, 16 ноября. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне ночью в Самаре на Московском шоссе: мужчина, находившийся за рулем машины, госпитализирован.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на очевидцев автомобильной аварии, водитель легкового автомобиля по неустановленным пока причинам не справился с управлением и на высокой скорости протаранил рекламный столб, после чего транспортное средство вылетело в кювет. ДТП произошло на Ракитовским шоссе.

    Водитель автомобиля получил серьезные травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в больницу. По предварительным данным известно, что у мужчины переломы ног. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что причиной аварии стало отсутствие освещения на проезжей части.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара
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