Иномарка сбила женщину с грудным ребенком на пешеходном переходе в Самаре

Самара, 15 ноября. Мать с пятимесячным сыном оказались под колесами иномарки на пешеходном переходе, пострадавшие госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 15 ноября, около семи часов вечера в центре города на перекрестке Некрасовской и Молодогвардейской. По предварительным данным известно, что 34-летняя женщина вместе с пятимесячным сыном переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент по дороге двигался автомобиль марки BMW X5, 32-летний водитель допустил наезд на пешехода с ребенком на руках.

Пятимесячный малыш и мать были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.