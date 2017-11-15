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Иномарка сбила женщину с грудным ребенком на пешеходном переходе в Самаре
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    Иномарка сбила женщину с грудным ребенком на пешеходном переходе в Самаре

    20:16  15 Ноября 2017  /обновлено: 20:17  15 Ноября 2017
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    Иномарка сбила женщину с грудным ребенком на пешеходном переходе в Самаре

    Самара, 15 ноября. Мать с пятимесячным сыном оказались под колесами иномарки на пешеходном переходе, пострадавшие госпитализированы.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 15 ноября, около семи часов вечера в центре города на перекрестке Некрасовской и Молодогвардейской. По предварительным данным известно, что 34-летняя женщина вместе с пятимесячным сыном переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент по дороге двигался автомобиль марки BMW X5, 32-летний водитель допустил наезд на пешехода с ребенком на руках.

    Пятимесячный малыш и мать были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара
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