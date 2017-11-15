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Происшествия
Пьяный водитель иномарки сбил девушку на тротуаре в Тольятти и скрылся
Происшествия
Пьяный водитель иномарки сбил девушку на тротуаре в Тольятти и скрылся
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    Пьяный водитель иномарки сбил девушку на тротуаре в Тольятти и скрылся

    19:02  15 Ноября 2017  /обновлено: 19:03  15 Ноября 2017
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    Пьяный водитель иномарки сбил девушку на тротуаре в Тольятти и скрылся

    Тольятти, 15 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вчера в Тольятти: иномарка под управлением пьяного водителя сбила девушку.

    Как сообщает местная пресса, происшествие произошло во вторник, 14 ноября, на улице Тополиной. Легковой автомобиль марки Ford Focus сбил 18-летнюю девушку, которая двигалась по тротуару, после чего водитель скрылся с места ДТП. Врачи диагностировали у девушки ушиб копчика.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали мужчину. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения во время ДТП. Водителю грозит уголовное дело, так как он ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

    Напомним, улицу Карбышева после сильных осадков в виде дождя ушла под воду.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #тольятти
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