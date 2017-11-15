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Целую улицу затопило в Тольятти из-за сильного дождя
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    Целую улицу затопило в Тольятти из-за сильного дождя

    18:43  15 Ноября 2017  /обновлено: 18:58  15 Ноября 2017
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    Целую улицу затопило в Тольятти из-за сильного дождя

    Тольятти, 15 ноября. Дренажная система не справляется с большим потоком воды на улице Карбышева, в результате чего образовалась большая лужа.

    Улицу Карбышева после сильных осадков в виде дождя затопило сегодня, 15 ноября, как сообщает местная пресса. Проехать по проезжей части практически невозможно, так как на дороге образовалась большая лужа. По предварительной информации известно, что с потоком воды не справляется дренажная система, что стало результатом потопа.

    Напомним, жители Самарского края могут обратиться с жалобами и предложениями к министрам области через Twitter. Требование создать аккаунты озвучил врио губернатора Дмитрий Азаров.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #тольятти
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