Министры Самарской области начали принимать жалобы через Twitter

Самара, 15 ноября. Жители Самарского края могут обратиться с жалобами и предложениями к министрам Самарской области через Twitter.

Как сообщает местная пресса, самарские министры создали аккаунты в социальной сети Twitter по требованию врио губернатора Дмитрий Азарова. Поручение исполнил врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев, который написал в соцсети:

«Буду рад вопросам и предложениям, направленным на развитие системы образования и науки региона».

Также аккаунты создали руководитель департамента туризма Михаил Мальцев, министр спорта Дмитрий Шляхтин, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов, министр ЖКХ Сергей Крайнев и глава областного минздрава Геннадий Гридасов. Страницы в социальной сети появились у министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, регионального министерства финансов, департамента охоты и рыболовства и департамента по делам молодежи,