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Россия
Министры Самарской области начали принимать жалобы через Twitter
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    Министры Самарской области начали принимать жалобы через Twitter

    14:08  15 Ноября 2017
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    Министры Самарской области начали принимать жалобы через Twitter

    Самара, 15 ноября. Жители Самарского края могут обратиться с жалобами и предложениями к министрам Самарской области через Twitter.

    Как сообщает местная пресса, самарские министры создали аккаунты в социальной сети Twitter по требованию врио губернатора Дмитрий Азарова. Поручение исполнил врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев, который написал в соцсети:

    «Буду рад вопросам и предложениям, направленным на развитие системы образования и науки региона».

    Также аккаунты создали руководитель департамента туризма Михаил Мальцев, министр спорта Дмитрий Шляхтин, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов, министр ЖКХ Сергей Крайнев и глава областного минздрава Геннадий Гридасов. Страницы в социальной сети появились у министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, регионального министерства финансов, департамента охоты и рыболовства и департамента по делам молодежи,

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #твиттер
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