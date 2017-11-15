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Петарда взорвалась в руках самарского школьника
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    Петарда взорвалась в руках самарского школьника

    12:46  15 Ноября 2017  /обновлено: 12:47  15 Ноября 2017
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    Петарда взорвалась в руках самарского школьника

    Самара, 15 ноября. Петарда взорвалась в руках 12-летнего мальчика в Самаре, он госпитализирован.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, возле одного из домов, расположенного на Дальневосточной улице, у 12-летнего мальчика в руках взорвалась петарда. Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии стали свидетелями происшествия и незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

    Сотрудники полиции выяснили, что ребенок приобрел петарду на одном из городских рынков, вместе с товарищем они решили ее поджечь, но вовремя выбросить пиротехнику мальчик не успел. Петарда взорвалась в его руках. В ходе проверки удалось установить торговую точку, в которой ребенок приобрел пиротехнику, но продавец не смог объяснить, почему продал ее школьницу. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #петарда
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