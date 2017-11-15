Петарда взорвалась в руках самарского школьника

Самара, 15 ноября. Петарда взорвалась в руках 12-летнего мальчика в Самаре, он госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, возле одного из домов, расположенного на Дальневосточной улице, у 12-летнего мальчика в руках взорвалась петарда. Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии стали свидетелями происшествия и незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Сотрудники полиции выяснили, что ребенок приобрел петарду на одном из городских рынков, вместе с товарищем они решили ее поджечь, но вовремя выбросить пиротехнику мальчик не успел. Петарда взорвалась в его руках. В ходе проверки удалось установить торговую точку, в которой ребенок приобрел пиротехнику, но продавец не смог объяснить, почему продал ее школьницу. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.