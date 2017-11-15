Подозреваемого в убийстве пенсионерок мигранта отдали под суд в Самаре

Самара, 15 ноября. Мигрант ответит перед судом за разбойные нападения и серию убийств пенсионерок в Самаре.

Как сообщают в региональном СУ СКР, первое преступление житель соседней республики совершил 6 марта текущего года в городе Ярцево Смоленской области. Он напал на 57-летнюю женщину в ее собственной квартире. Мужчина забил пострадавшую до смерти и нанес ей несколько ударов ножом в шею, после чего забрал из квартиры имущество на сумму 11 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Второе убийство преступник совершил 19 марта 2017 года в Самаре по аналогичной схеме. Он проник в дом к 64-летней женщине, задушил ее и украл имущество на сумму 7 тысяч рублей. Позже мужчина совершил еще одно преступление в Железнодорожном районе: убил 67-летнюю женщину и похитил принадлежащие пострадавшей предметы быта на сумму около 52 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела по статье «Разбой, совершенный с использованием оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» переданы в Самарский суд для дальнейшего рассмотрения по существу.