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Срок полномочий депутатов Самарской городской думы увеличен на 5 лет
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    Срок полномочий депутатов Самарской городской думы увеличен на 5 лет

    22:09  14 Ноября 2017  /обновлено: 22:10  14 Ноября 2017
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    Срок полномочий депутатов Самарской городской думы увеличен на 5 лет

    Самара, 14 ноября. Срок полномочий депутатов Самарской городской думы предлагается увеличить с двух лет шести месяцев на пять лет.

    Депутаты Самарской Губернской Думы одобрили проект закона, который вносит изменения в закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара». Об этом сообщается на Интернет-портале Самарской Губернской Думы. Таким образом, депутаты городской думы округа Самара шестого созыва будут работать до сентября 2020 года, а не до марта 2018 года.

    Стандартизация сроков полномочий депутатов всех представительных органов местного самоуправления — является одной из целью данного проекта. Кроме этого отмечается, что отсутствует необходимость обновления депутатского корпуса городского парламента.

    «Дума городского округа Самара доказала свою работоспособность. Депутаты вникли в суть проблем. Понимают, как их решать. Система местного самоуправления в городе эффективно функционирует» — подчеркивает председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Субботин.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #городская дума
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