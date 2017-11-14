Срок полномочий депутатов Самарской городской думы увеличен на 5 лет
Самара, 14 ноября. Срок полномочий депутатов Самарской городской думы предлагается увеличить с двух лет шести месяцев на пять лет.
Депутаты Самарской Губернской Думы одобрили проект закона, который вносит изменения в закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара». Об этом сообщается на Интернет-портале Самарской Губернской Думы. Таким образом, депутаты городской думы округа Самара шестого созыва будут работать до сентября 2020 года, а не до марта 2018 года.
Стандартизация сроков полномочий депутатов всех представительных органов местного самоуправления — является одной из целью данного проекта. Кроме этого отмечается, что отсутствует необходимость обновления депутатского корпуса городского парламента.
«Дума городского округа Самара доказала свою работоспособность. Депутаты вникли в суть проблем. Понимают, как их решать. Система местного самоуправления в городе эффективно функционирует» — подчеркивает председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Субботин.