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Тело мертвой девочки нашли на свалке в Тольятти
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    Тело мертвой девочки нашли на свалке в Тольятти

    16:34  14 Ноября 2017
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    Тело мертвой девочки нашли на свалке в Тольятти

    Самара, 14 ноября. Тело новорожденной девочки нашли на территории организации, которая занимается переработкой вторичного сырья. Сообщение в дежурную часть УМВД России по Тольятти поступило утром 14 ноября.

    Следственно-оперативная группа была направлена на место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность матери новорожденной и ее местонахождение. Судебно-медицинское исследование, назначенное специалистами, позволит определить причину смерти малыша.

    На данный момент сотрудники полиции выясняют, откуда привезли мусор на переработку. Кроме этого они устанавливают очевидцев произошедшего и опрашивают свидетелей. ГУ МВД России по Самарской области просит тех, кто владеет какой-либо информацией о родных девочки, сообщить в дежурную часть.

    Автор: Дарья Смолина
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    #тольятти #смерть #новорожденный #самарская область
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