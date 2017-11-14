Тело мертвой девочки нашли на свалке в Тольятти

Самара, 14 ноября. Тело новорожденной девочки нашли на территории организации, которая занимается переработкой вторичного сырья. Сообщение в дежурную часть УМВД России по Тольятти поступило утром 14 ноября.

Следственно-оперативная группа была направлена на место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность матери новорожденной и ее местонахождение. Судебно-медицинское исследование, назначенное специалистами, позволит определить причину смерти малыша.

На данный момент сотрудники полиции выясняют, откуда привезли мусор на переработку. Кроме этого они устанавливают очевидцев произошедшего и опрашивают свидетелей. ГУ МВД России по Самарской области просит тех, кто владеет какой-либо информацией о родных девочки, сообщить в дежурную часть.