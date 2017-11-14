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Собчак откроет предвыборный штаб в Самаре
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    Собчак откроет предвыборный штаб в Самаре

    12:27  14 Ноября 2017
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    Собчак откроет предвыборный штаб в Самаре

    Москва, 14 ноября. В Самаре формируется предвыборный штаб Ксении Собчак, идет набор сотрудников.

    Всего поддержку кандидату в президенты Ксении Собчак окажут минимум 50 штабов по всей России. Сторонники телеведущей уже частично сформировали представительства в городах Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Саратов и Санкт-Петербург.

    Штаб в Самаре в процессе формирования, точная дата его открытия не называется, но известно, что это должно произойти в ближайшие две недели, передает KP.ru. В настоящее время проводятся индивидуальные собеседования с кандидатами на каждую должность.

    Кроме того сторонники Собчак намерены сформировать и народные штабы. Их обеспечат агитационными материалами и сувенирной продукцией.

    Напомним, 11 ноября Собчак приняла участие в митинге «Петербург за образование и науку», выступив перед молодежью и студентами. Многие из присутствующих освистали журналистку, выкрикивая «Позор» и «Уходи».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #самара #собчак #выборы-2018
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