Собчак откроет предвыборный штаб в Самаре

Москва, 14 ноября. В Самаре формируется предвыборный штаб Ксении Собчак, идет набор сотрудников.

Всего поддержку кандидату в президенты Ксении Собчак окажут минимум 50 штабов по всей России. Сторонники телеведущей уже частично сформировали представительства в городах Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Саратов и Санкт-Петербург.

Штаб в Самаре в процессе формирования, точная дата его открытия не называется, но известно, что это должно произойти в ближайшие две недели, передает KP.ru. В настоящее время проводятся индивидуальные собеседования с кандидатами на каждую должность.

Кроме того сторонники Собчак намерены сформировать и народные штабы. Их обеспечат агитационными материалами и сувенирной продукцией.

Напомним, 11 ноября Собчак приняла участие в митинге «Петербург за образование и науку», выступив перед молодежью и студентами. Многие из присутствующих освистали журналистку, выкрикивая «Позор» и «Уходи».