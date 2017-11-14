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Водитель погиб в ДТП с пятью автомобилями под Самарой
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    Водитель погиб в ДТП с пятью автомобилями под Самарой

    10:16  14 Ноября 2017
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    Водитель погиб в ДТП с пятью автомобилями под Самарой

    Самара, 14 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями произошло в Самарской области вечером в понедельник, 13 ноября. Водитель автомобиля KIA погиб на месте происшествия.

    Авария произошла на 54-м км автодороги Самара — Бугуруслан. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, сообщает «63.ru». В результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись пять машин: автомобили ГАЗ-3110, УАЗ, КамАЗ.

    Как стало известно, пострадали все участники аварии, им понадобилась медицинская помощь. Водитель иномарки — 40-летний мужчина — погиб. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

    Напомним, что авария на 19-м километре Московского шоссе образовала многочасовую пробку на въезд в Самару. Водитель легковушки получил травму головы в дорожно-транспортном происшествии.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #самара #самарская область
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