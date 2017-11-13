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Сойфер возглавит Общественную палату Самарской области
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    Сойфер возглавит Общественную палату Самарской области

    19:26  13 Ноября 2017
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    Сойфер возглавит Общественную палату Самарской области

    Самара, 13 ноября. На пленарном заседании Общественной палаты Самарской области четвертого созыва, которое состоялось 13 ноября, стало известно, что Виктор Сойфер возглавит Общественную палату региона.

    Виктор Сойфер — президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева — был избран председателем Общественной палаты Самарской области единогласно уже в четвертый раз. Виктор Сойфер поблагодарил коллег за оказанное доверие и подчеркнул, что перед палатой поставлено много задач в сфере культуры, общественного контроля, экономической и общественно-политической сферах и других.

    «В предыдущие года областная Общественная палата набрала хорошие обороты, и надеюсь, что это ритм в работе будет сохранен. Все, что мы делаем, делается для людей, для жителей нашего региона», — цитирует пресс-служба Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера.

    Отметим, что заместителями председателя Общественной палаты стали Павел Покровский, Константин Титов и Вадим Чумак.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самарская область #виктор сойфер #общественная палата самарской области
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