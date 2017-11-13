Мигрант в Самарской области избивал и морил голодом сына-подростка

Самара, 13 ноября. Житель города Жигулевска Самарской области — гражданин одной из соседних республик — обвиняется в том, что он ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности. Он жестоко обращался со своим 15-летним сыном, не давал ему полноценного питания и запрещал ходить в школу.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что после смерти своей гражданской супруги, мужчина действительно ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности. Подозреваемого задержали сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Мужчина нигде не работает, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. На данный момент 15-летний подросток находится в социально-реабилитационном центре.