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Мигрант в Самарской области избивал и морил голодом сына-подростка
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    Мигрант в Самарской области избивал и морил голодом сына-подростка

    18:54  13 Ноября 2017
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    Мигрант в Самарской области избивал и морил голодом сына-подростка

    Самара, 13 ноября. Житель города Жигулевска Самарской области — гражданин одной из соседних республик — обвиняется в том, что он ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности. Он жестоко обращался со своим 15-летним сыном, не давал ему полноценного питания и запрещал ходить в школу.

    В ходе проверки сотрудники полиции установили, что после смерти своей гражданской супруги, мужчина действительно ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности. Подозреваемого задержали сотрудники отделения по делам несовершеннолетних.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Мужчина нигде не работает, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. На данный момент 15-летний подросток находится в социально-реабилитационном центре.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #родители #самарская область
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