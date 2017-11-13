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Новые номера с кодом региона «763» начали выдавать в Самарской области
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    Новые номера с кодом региона «763» начали выдавать в Самарской области

    17:33  13 Ноября 2017
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    Новые номера с кодом региона «763» начали выдавать в Самарской области

    Самара, 13 ноября. Автомобильные номера с новым кодом региона «763» начали выдавать в Самарской области.

    При постановке автомобиля на учет в ГИБДД водителям региона стали выдавать новые номера с регионом «763». Решение о выдаче новых номеров было принято в соответствии с тем фактом, что цифровые и буквенные комбинации с кодом «163» закончились еще в январе этого года.

    Автомобилистам выдавали номера с госномером серии «82», данный код принадлежит Республике Крым. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Номеров с кодом региона «82» больше выдавать не планируют.

    На улицах Самары можно встретить автомобили с кодами четырех видов: «63», «163», «82» и «763». Отмечалось, что на данный момент не важно, в каком регионе зарегистрировано транспортное средство, так как теперь номера перестали быть привязаны к месту проживания.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #автомобили #номер
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