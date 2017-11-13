Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Песков призвал при изучении заявления РФ и США по Сирии ориентироваться на его текст
Общество
Врио губернатора Самарской области вернулся в Twitter
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Врио губернатора Самарской области вернулся в Twitter

    11:13  13 Ноября 2017
    188

    Врио губернатора Самарской области вернулся в Twitter

    Самара, 13 ноября. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вернулся в социальную сеть Twitter.

    Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров восстановил свой аккаунт в социальной сети Twitter.

    «По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Студент года 2017» восстановил аккаунт. Всем хорошего дня», — написал Дмитрий Азаров на странице Twitter.

    На данный момент Дмитрия Азарова читают более 53 тыс. человек. Врио губернатора Самарской области также поблагодарил за радушный прием в сети.

    Врио губернатора Самарской области использовал свою страницу для принятия обращения от жителей Самары, когда занимал пост главы городского округа Самары. В августе 2016 года написал свой последний твит, после чего в онлайн не выходил.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самара #twitter #самарская область #дмитрий азаров
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        548
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        1097
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        467
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        1095