Врио губернатора Самарской области вернулся в Twitter

Самара, 13 ноября. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вернулся в социальную сеть Twitter.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров восстановил свой аккаунт в социальной сети Twitter.

«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Студент года 2017» восстановил аккаунт. Всем хорошего дня», — написал Дмитрий Азаров на странице Twitter.

На данный момент Дмитрия Азарова читают более 53 тыс. человек. Врио губернатора Самарской области также поблагодарил за радушный прием в сети.

Врио губернатора Самарской области использовал свою страницу для принятия обращения от жителей Самары, когда занимал пост главы городского округа Самары. В августе 2016 года написал свой последний твит, после чего в онлайн не выходил.