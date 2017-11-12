Авария с фурой и легковушкой парализовала движение на въезде в Самару

Самара, 12 ноября. Отечественная легковушка и фура попали в ДТП, на въезде в город образовалась многочасовая пробка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Московском шоссе на 19 километре автомагистрали, сообщает местная пресса со ссылкой на очевидцев аварии. Отечественный автомобиль и большегруз столкнулись, перекрыв въезд в город.

Водитель легкового автомобиля получил травму головы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение. По сообщениям от очевидцев в социальных сетях, результатом аварии стало образование огромного транспортного затора на въезде в город. Автомобилисты могут проехать по специальной выделенной полосе, которая предназначена для общественного транспорта.