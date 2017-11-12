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Происшествия
Авария с фурой и легковушкой парализовала движение на въезде в Самару
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    Авария с фурой и легковушкой парализовала движение на въезде в Самару

    13:03  12 Ноября 2017
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    Авария с фурой и легковушкой парализовала движение на въезде в Самару

    Самара, 12 ноября. Отечественная легковушка и фура попали в ДТП, на въезде в город образовалась многочасовая пробка.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на Московском шоссе на 19 километре автомагистрали, сообщает местная пресса со ссылкой на очевидцев аварии. Отечественный автомобиль и большегруз столкнулись, перекрыв въезд в город.

    Водитель легкового автомобиля получил травму головы, сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение. По сообщениям от очевидцев в социальных сетях, результатом аварии стало образование огромного транспортного затора на въезде в город. Автомобилисты могут проехать по специальной выделенной полосе, которая предназначена для общественного транспорта.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #самара #пробки
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