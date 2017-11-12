Росгвардейцы спасли самарскую пенсионерку от молодого соседа с ножом

Самара, 12 ноября. Жительнице города Самары угрожал убийством молодой сосед, женщина испугалась и выбежала на улицу в домашней одежде.

Инцидент произошел на улице Пионерской в Самарском районе, 61-летнюю женщину, выбежавшую на улицу, заметили сотрудники вневедомственной охраны. Горожанка рассказала сотрудником Росгвардии, что молодой сосед напал на нее с ножом во время разгоревшегося конфликта, она испугалась и убежала из дома.

Патрульные задержали подозреваемого 21-летнего горожанина в подъезде дома, где произошел конфликт, и передали его сотрудникам охраны правопорядка. На данный момент по факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.