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Происшествия
Росгвардейцы спасли самарскую пенсионерку от молодого соседа с ножом
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    Росгвардейцы спасли самарскую пенсионерку от молодого соседа с ножом

    12:28  12 Ноября 2017
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    Росгвардейцы спасли самарскую пенсионерку от молодого соседа с ножом

    Самара, 12 ноября. Жительнице города Самары угрожал убийством молодой сосед, женщина испугалась и выбежала на улицу в домашней одежде.

    Инцидент произошел на улице Пионерской в Самарском районе, 61-летнюю женщину, выбежавшую на улицу, заметили сотрудники вневедомственной охраны. Горожанка рассказала сотрудником Росгвардии, что молодой сосед напал на нее с ножом во время разгоревшегося конфликта, она испугалась и убежала из дома.

    Патрульные задержали подозреваемого 21-летнего горожанина в подъезде дома, где произошел конфликт, и передали его сотрудникам охраны правопорядка. На данный момент по факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара
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