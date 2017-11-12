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Происшествия
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Происшествия
Два судна столкнулись на Волге под Самарой, есть пострадавшие
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    Два судна столкнулись на Волге под Самарой, есть пострадавшие

    9:30  12 Ноября 2017
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    Два судна столкнулись на Волге под Самарой, есть пострадавшие

    Самара, 12 ноября. СК проводит проверку по факту столкновения двух судов в акватории Волги под Самарой.

    Как сообщает СУ СК РФ на транспорте по ПФО, инцидент произошел в субботу, 11 ноября, около четырех часов дня по московскому времени в районе острова Голодненький в акватории Волги: столкнулись маломерное судно «Сильвер» и регистровое судно «Переправный-3».

    Известно, что на маломерном судне было 6 пассажиров, двое из них получили травмы и гематомы, пострадавших незамедлительно доставили в больницу имени Пирогова. На регистровом судне было 17 человек, среди них пострадавших нет. В настоящий момент следствие проводит проверку, выясняет причины и обстоятельства столкновения, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #волга
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