Два судна столкнулись на Волге под Самарой, есть пострадавшие

Самара, 12 ноября. СК проводит проверку по факту столкновения двух судов в акватории Волги под Самарой.

Как сообщает СУ СК РФ на транспорте по ПФО, инцидент произошел в субботу, 11 ноября, около четырех часов дня по московскому времени в районе острова Голодненький в акватории Волги: столкнулись маломерное судно «Сильвер» и регистровое судно «Переправный-3».

Известно, что на маломерном судне было 6 пассажиров, двое из них получили травмы и гематомы, пострадавших незамедлительно доставили в больницу имени Пирогова. На регистровом судне было 17 человек, среди них пострадавших нет. В настоящий момент следствие проводит проверку, выясняет причины и обстоятельства столкновения, после проверки будет вынесено процессуальное решение.