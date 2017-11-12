Спасатели эвакуировали на катере пенсионерку с сердечным приступом в Самарской области

Самара, 12 ноября. Срочная госпитализация понадобилась пожилой жительнице Самарской области, врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца.

Сообщение о необходимости эвакуации поступило оперативному дежурному Поисково-спасательной службы в субботу, 11 ноября, около 11:20 часов дня по московскому времени из села Рождествено. Пожилая женщина с сердечным приступом нуждалась в срочной госпитализации.

Поисково-спасательное подразделение «Центральная» на катере добрались до пенсионерки, находившейся в тяжелом состоянии, и около 11:50 часов передали пострадавшую сотрудникам медицинского учреждения, отмечает пресс-служба ПСС Самарской области.

Ранее сообщалось о ДТП в Самаре: на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева произошла авария, в результате которой движение по трамвайным путем было приостановлено.