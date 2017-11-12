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Происшествия
Спасатели эвакуировали на катере пенсионерку с сердечным приступом в Самарской области
Происшествия
Спасатели эвакуировали на катере пенсионерку с сердечным приступом в Самарской области
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    Спасатели эвакуировали на катере пенсионерку с сердечным приступом в Самарской области

    9:14  12 Ноября 2017
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    Спасатели эвакуировали на катере пенсионерку с сердечным приступом в Самарской области

    Самара, 12 ноября. Срочная госпитализация понадобилась пожилой жительнице Самарской области, врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца.

    Сообщение о необходимости эвакуации поступило оперативному дежурному Поисково-спасательной службы в субботу, 11 ноября, около 11:20 часов дня по московскому времени из села Рождествено.  Пожилая женщина с сердечным приступом нуждалась в срочной госпитализации.

    Поисково-спасательное подразделение «Центральная» на катере добрались до пенсионерки, находившейся в тяжелом состоянии, и около 11:50 часов передали пострадавшую сотрудникам медицинского учреждения, отмечает пресс-служба ПСС Самарской области.

    Ранее сообщалось о ДТП в Самаре: на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева произошла авария, в результате которой движение по трамвайным путем было приостановлено.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самара #эвакуация #самарская область
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