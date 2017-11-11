Годовалый ребенок пострадал при столкновении двух легковушек в Самаре

Самара, 11 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу в Самаре, пострадали четыре человека, среди которых — грудной ребенок.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария произошла в субботу, 11 ноября, на пересечении улиц Авроры и Промышленности. Легковой автомобиль марки BMW столкнулся с отечественным легковым автомобилем.

Оба водителя, два пассажира, среди них — годовалый ребенок, который находился на руках у матери на заднем сидении отечественного автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили всех пострадавших в медицинское учреждение. Органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.