Легковушка после ДТП заблокировала трамвайное движение в Самаре

Самара, 11 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло сегодня в Самаре.

Как сообщают местные СМИ, в субботу, 11 ноября, на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева произошла авария, в результате которой движение по трамвайным путем было приостановлено.

По предварительным данным известно, что легковой автомобиль отечественной марки «Лада» столкнулся с иномаркой, от удара легковушка съехала с проезжей части и протаранила ограждение, после чего вылетела на трамвайные пути. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, девушка оставила карту с пин-кодом в машине знакомого, после чего получила сообщение на телефон о списании всех денежных средств со счета.