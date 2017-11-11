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Легковушка после ДТП заблокировала трамвайное движение в Самаре
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    Легковушка после ДТП заблокировала трамвайное движение в Самаре

    19:43  11 Ноября 2017
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    Легковушка после ДТП заблокировала трамвайное движение в Самаре

    Самара, 11 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло сегодня в Самаре.

    Как сообщают местные СМИ, в субботу, 11 ноября, на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева произошла авария, в результате которой движение по трамвайным путем было приостановлено.

    По предварительным данным известно, что легковой автомобиль отечественной марки «Лада» столкнулся с иномаркой, от удара легковушка съехала с проезжей части и протаранила ограждение, после чего вылетела на трамвайные пути. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства и причины аварии.

    Напомним, девушка оставила карту с пин-кодом в машине знакомого, после чего получила сообщение на телефон о списании всех денежных средств со счета.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #самара
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