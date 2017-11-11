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Молодой самарчанин украл деньги с банковской карты подруги детства
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    Молодой самарчанин украл деньги с банковской карты подруги детства

    17:28  11 Ноября 2017
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    Молодой самарчанин украл деньги с банковской карты подруги детства

    Самара, 11 ноября. Девушка оставила карту с пин-кодом в машине знакомого, после чего получила сообщение на телефон о списании всех денежных средств со счета.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел в Безенчукском районе. Двадцатилетняя девушка обратилась в полицию и сообщила, что оставила банковскую карту и конверт с пин-кодом в машине друга отца, который подвозил ее в банк. Спустя некоторое время горожанка получила сообщение с оповещением о снятии денежных средств с карты, которую она незамедлительно заблокировала.

    Сотрудники охраны правопорядка выяснили, что деньги с карты снял сын мужчины, который подвозил девушку в банк. Молодого человека задержали, оказалось, что он уже был судим за кражу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кража #самара
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