Молодой самарчанин украл деньги с банковской карты подруги детства

Самара, 11 ноября. Девушка оставила карту с пин-кодом в машине знакомого, после чего получила сообщение на телефон о списании всех денежных средств со счета.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на источники в правоохранительных органах, инцидент произошел в Безенчукском районе. Двадцатилетняя девушка обратилась в полицию и сообщила, что оставила банковскую карту и конверт с пин-кодом в машине друга отца, который подвозил ее в банк. Спустя некоторое время горожанка получила сообщение с оповещением о снятии денежных средств с карты, которую она незамедлительно заблокировала.

Сотрудники охраны правопорядка выяснили, что деньги с карты снял сын мужчины, который подвозил девушку в банк. Молодого человека задержали, оказалось, что он уже был судим за кражу.