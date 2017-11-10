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Происшествия
Несколько пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Самаре
Происшествия
Несколько пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Самаре
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    Несколько пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Самаре

    20:51  10 Ноября 2017
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    Несколько пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Самаре

    Самара, 10 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Красноглинском районе Самары. Есть пострадавшие — пассажиры автобуса.

    Возле торгового центра «Московский» столкнулись грузовая машина и автобус №67. От удара у автобуса выбило стекла. Нескольким пассажирам автобуса осколки стекол поранили лицо.

    «Мы двигались на автобусе — не очень быстро. И тут резкий удар! На нас посыпались стекла, автобус раскачался и встал», — приводит «63.ru» слова жительницы Самары.

    Напомним, что дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Самарской области около 18.00 во вторник, 7 ноября. Женщина, переходившая проезжую часть в неустановленном месте, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #самара
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