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Больше 100 дорог отремонтировали в Самарской области
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    Больше 100 дорог отремонтировали в Самарской области

    10:14  10 Ноября 2017  /обновлено: 10:14  10 Ноября 2017
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    Больше 100 дорог отремонтировали в Самарской области

    Самара, 10 ноября. Подведены итоги проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самарской области в 2017 году. Стало известно, что отремонтировали 109 дорог протяженностью 163 км.

    Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, на территории области проект реализован на 99%. Еще ремонт четырех автодорог планируют завершить в 2018 году. На ремонт дорог было выделено более 4,3 млрд рублей: из них — около 1,8 млрд рублей из федерального бюджета, более 2,5 млрд — из областного.

    В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт 66 автодорог, общая протяженность которых составляет 139 км, планируется выделить более 3,6 млрд рублей: более 1,5 млрд рублей — из федерального бюджета, чуть более 2 млрд — из областного бюджета.

    Автор: Дарья Смолина
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    #самара #дороги #самарская область
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