Несколько поселков Самары останутся без воды

Самара, 10 ноября. Жители поселков и микрорайонов Красноглинского района Самары останутся без холодной воды с 10.00 до 20.00 10 ноября.

Отключение холодной воды коснется: Мехзавода, Новой Самары, Крутых Ключей и Шведской слободы. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Отключение воды связано со строительством нового водопровода в рамках реконструкции Московского шоссе к Чемпионату мира по футболу. Отмечается, что «Самарские коммунальные системы» направили пять бойлеров в поселок Мехзавод. Бойлеры расположены в квартале 15, дом 10; квартале 12, дом 3; квартале 7, дом 1; квартале 2, дом 10; на пересечении улиц Совхозной и Донской.

Напомним, что Самара является городом-организатором Чемпионата мира по футболу 2018. В Самаре пройдут матчи группового этапа и 1/8 и 1/4 финала.