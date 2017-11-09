Началось строительство парковок возле стадиона «Самара Арена»

Самара, 9 ноября. Строительство парковок возле стадиона «Самара Арена» стартовало. Стало известно, что две парковки будут иметь асфальтобетонное покрытие, а третья — временная — будет покрыта щебнем.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, две постоянные парковки — южная и восточная — рассчитаны на 1405 и 635 мест соответственно. Южная парковка будет расположена вдоль улицы Дальней, восточная — около здания МВД и пожарного депо. Северная парковка рассчитана на 1122 места и будет находиться в границах проезда №2 и улицы Второй Стадионной.

На территории парковочного пространства будут сделана дорожная разметка и установлены дорожные знаки и указатели. Территория будет ограждена, а на выезде будут установлены мусорные контейнеры.