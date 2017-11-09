Назначен первый заместитель главы Самары

Самара, 9 ноября. Первым заместителем главы Самары назначен Владимир Терентьев.

К новым обязанностям первый заместитель главы Самары Владимир Терентьев приступил во вторник, 7 ноября. Как сообщает «Самарская газета», Владимир Терентьев работает в мэрии с 2010 года. Он занимает должность руководителя аппарата администрации города с декабря 2012 года. Владимир Терентьев также будет заниматься вопросами экономики, финансов, социальной политики, культуры и спорта.

Напомним, с 1 ноября временно исполняющим полномочия главы городского округа Самара назначен Владимир Василенко. Отметим, что первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин покинул свой пост. Кроме этого руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов, руководитель департамента управления делами Александр Филатов и руководитель правового департамента Станислав Тимреч покинули свои посты.