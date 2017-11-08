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Рецидивист из Самарской области до смерти забил коллегу за оскорбление возлюбленной
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    Рецидивист из Самарской области до смерти забил коллегу за оскорбление возлюбленной

    14:51  8 Ноября 2017
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    Рецидивист из Самарской области до смерти забил коллегу за оскорбление возлюбленной

    Самара, 8 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Самарской области, причинившего тяжелый вред здоровью коллеге, который позже скончался в больнице от полученных травм.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, трагический инцидент произошел в начале ноября в одном из хозяйственных заведений села Ташла. По версии следствия, 33-летний мужчина до смерти забил тумбочкой своего 48-летнего коллегу после того, как тот оскорбил его возлюбленную. Пострадавший через два дня скончался в больнице от полученных травм.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что подозреваемый мужчина неоднократно привлекался у уголовной ответственности.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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