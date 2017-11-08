Первые в Поволжье зарядные станции для электромобилей появились в Самаре

В Избранное

Самара, 8 ноября. Первые пять зарядных станций для электромобилей начали работать в Самаре.

Как сообщает пресс-центр «Самарские распределительные сети» (филиал ПАО «МРСК Волги»), в регионе начали функционировать первые зарядные станции для электромобилей. Отмечается, что заряжать машины можно бесплатно. Станции представляют собой панели с розетками, которые подходят для всех существующих на данный момент марок электрокаров. Время зарядки составляет около четырех часов. Директор «Самарских распределительных сетей» Константин Санаев отмечает:

«Мы понимаем, что электромобили — это ближайшее будущее, и стараемся создать условия для владельцев электрокаров уже сейчас».

Пять электрозаправок успешно начали работать на улицах Солнечная 4, стр.1 (ЖК «Радужный-Люкс»); Ново-Садовая,162В (отель «Ренессанс Самара»); улица Академика Платонова, 8 стр.1 (ЖК «Владимир»); улица Урицкого, 19А (бизнес-центр «Деловой мир») и Шестая Просека, 147А.