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Первые в Поволжье зарядные станции для электромобилей появились в Самаре
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    Первые в Поволжье зарядные станции для электромобилей появились в Самаре

    14:25  8 Ноября 2017  /обновлено: 14:27  08 Ноября 2017
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    Первые в Поволжье зарядные станции для электромобилей появились в Самаре

    Самара, 8 ноября. Первые пять зарядных станций для электромобилей начали работать в Самаре.

    Как сообщает пресс-центр «Самарские распределительные сети» (филиал ПАО «МРСК Волги»), в регионе начали функционировать первые зарядные станции для электромобилей. Отмечается, что заряжать машины можно бесплатно. Станции представляют собой панели с розетками, которые подходят  для всех существующих на данный момент марок электрокаров. Время зарядки составляет около четырех часов. Директор «Самарских распределительных сетей» Константин Санаев отмечает:

    «Мы понимаем, что электромобили — это ближайшее будущее, и стараемся создать условия для владельцев электрокаров уже сейчас».

    Пять электрозаправок успешно начали работать на улицах Солнечная 4, стр.1 (ЖК «Радужный-Люкс»); Ново-Садовая,162В (отель «Ренессанс Самара»); улица Академика Платонова, 8 стр.1 (ЖК «Владимир»); улица Урицкого, 19А (бизнес-центр «Деловой мир») и Шестая Просека, 147А.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #электромобиль
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