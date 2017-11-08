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Общество
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Общество
Власти выделят еще 56,7 млн рублей на ремонт парка 50-летия Октября в Самаре
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    Власти выделят еще 56,7 млн рублей на ремонт парка 50-летия Октября в Самаре

    13:46  8 Ноября 2017  /обновлено: 13:51  08 Ноября 2017
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    Власти выделят еще 56,7 млн рублей на ремонт Парка 50-летия Октября в Самаре

    Самара, 8 ноября. Ремонтные работы в Парке имени 50-летия Октября в Самаре продолжаются, на следующий этап реконструкции выделят около 57 тысяч рублей.

    По информации сайта госзакупок, МАУ «Парки Самары» объявило о продолжении ремонтных работ и поиске подрядчика. Конкурс продлится до 13 ноября, по условию контракта подрядчик до 22 декабря текущего года должен очистить дно искусственного озера от мусора, выкорчевать пни, отремонтировать освещение, ограждение памятника «Солдат Победы» и фонтан «Царевна-Лебедь». На ремонтные работы планируется потратить 56,7 тысяч рублей.

    Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении нового временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #парк
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