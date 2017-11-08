Зампредом Самарского правительства назначили Виктора Кудряшова
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Самара, 8 ноября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении нового временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства.
На должность врио первого заместителя председателя правительства Самарской области назначен Виктор Кудряшов. Такое постановление подписал губернатор во вторник, 7 ноября. В облправительстве подчеркнули спектр обязанностей Кудряшова:
«В круг его задач входит предварительное рассмотрение предложений, проектов постановлений, участие в их подготовке и обеспечение их исполнения, выработка системных мер, направленных на обеспечение высоких темпов устойчивого экономического развития Самарской области».