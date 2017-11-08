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Общество
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Происшествия
Иномарка насмерь сбила пенсионерку на трассе в Самарской области
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    Иномарка насмерь сбила пенсионерку на трассе в Самарской области

    12:54  8 Ноября 2017  /обновлено: 12:55  08 Ноября 2017
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    Иномарка насмерь сбила пенсионерку на трассе в Самарской области

    Самара, 8 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Самарской области.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, происшествие случилось во вторник, 7 ноября, около шести часов вечера в Ставропольском районе на автомобильной трассе Тольятти — Ягодное. Легковой автомобиль марки Toyota, за рулем которого находился 58-летний водитель, допустил наезд на 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

    Пожилая женщина получила серьезные травмы и скончалась в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение. Как установила Госавтоинспекция, водитель во время ДТП не был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара #пешеход
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