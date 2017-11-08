Иномарка насмерь сбила пенсионерку на трассе в Самарской области

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Самара, 8 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Самарской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, происшествие случилось во вторник, 7 ноября, около шести часов вечера в Ставропольском районе на автомобильной трассе Тольятти — Ягодное. Легковой автомобиль марки Toyota, за рулем которого находился 58-летний водитель, допустил наезд на 76-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

Пожилая женщина получила серьезные травмы и скончалась в карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение. Как установила Госавтоинспекция, водитель во время ДТП не был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.