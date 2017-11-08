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Врача больницы в Новокуйбышевске осудили за взятку
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    Врача больницы в Новокуйбышевске осудили за взятку

    10:07  8 Ноября 2017  /обновлено: 10:07  08 Ноября 2017
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    Врача больницы в Новокуйбышевске осудили за взятку

    Новокуйбышевск, 8 ноября. Сотрудник Новокуйбышевской больницы получил от пациентов деньги в качестве взятки за оформление листков нетрудоспособности.

    Как сообщает прокуратура Самарской области, по решению суда врач-отоларинголог местной городской больницы обязан выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей за получение взяток. Кроме того, мужчина еще год и шесть месяцев не сможет занимать руководящие посты в государственных, муниципальных или частных учреждениях здравоохранения, связанные с выдачей больничных листков.

    Установлено, что врач 1 и 21 декабря 2016 года получил взятки в размере 30 тысяч рублей за оформление без осмотра пациентов листков нетрудоспособности.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #новокуйбышевск
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