Врача больницы в Новокуйбышевске осудили за взятку

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Новокуйбышевск, 8 ноября. Сотрудник Новокуйбышевской больницы получил от пациентов деньги в качестве взятки за оформление листков нетрудоспособности.

Как сообщает прокуратура Самарской области, по решению суда врач-отоларинголог местной городской больницы обязан выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей за получение взяток. Кроме того, мужчина еще год и шесть месяцев не сможет занимать руководящие посты в государственных, муниципальных или частных учреждениях здравоохранения, связанные с выдачей больничных листков.

Установлено, что врач 1 и 21 декабря 2016 года получил взятки в размере 30 тысяч рублей за оформление без осмотра пациентов листков нетрудоспособности.