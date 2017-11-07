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Традиционный парад Памяти в Самаре объединил кадетов и студентов из регионов
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    Традиционный парад Памяти в Самаре объединил кадетов и студентов из регионов

    14:10  7 Ноября 2017
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    Традиционный парад Памяти в Самаре объединил кадетов и студентов из регионов

    Самара, 7 ноября. Парад Победы в честь шествия 1941 года прошел на главной площади в Самаре.

    Парад Памяти, посвященный шествию 7 ноября 1941 года, прошел в Самаре ну Куйбышевской площади в 12:00 часов дня по московскому времени. Около пяти тысяч человек и 90 парадных расчетов участвовали в шествии. Кроме этого, в параде задействованы самолеты и вертолеты, военная техника.

    Военные, студенты и кадеты из регионов пронесли в руках оружие времен Великой Отечественной войны. После окончания парада состоялась реконструкция Тихвинской наступательной операции и праздничный концерт.

    Напомним, отреставрированный памятник штурмовику Ил-2 официально открыли вчера в Самаре, он расположен на кольце на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #пада памяти
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