Вертолетный центр планируют построить рядом со стадионом «Самара Арена»

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Самара, 7 ноября. Вертолетный центр в Самаре построят в Самаре в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщил Врио губернатора Дмитрий Азаров.

Врио Губернатора Самарской области Азаров подписал распоряжение, в соотвествии с которым на территории Самарской области будет реализован инвестиционный проект по строительству вертолетных центров, осуществлять который будет ООО«Аэросоюз-Девелопмент». Земля для строительства расположена в Кировском районе на Московском шоссе, ее предоставили обществу с ограниченной ответственностью в аренду без проведения торгов.

Напомним, отреставрированный памятник штурмовику Ил-2 официально открыли вчера в Самаре, он расположен на кольце на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе.