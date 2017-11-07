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Вертолетный центр планируют построить рядом со стадионом «Самара Арена»
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    Вертолетный центр планируют построить рядом со стадионом «Самара Арена»

    12:34  7 Ноября 2017  /обновлено: 12:35  07 Ноября 2017
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    Вертолетный центр планируют построить рядом со стадионом «Самара Арена»

    Самара, 7 ноября. Вертолетный центр в Самаре построят в Самаре в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщил Врио губернатора Дмитрий Азаров.

    Врио Губернатора Самарской области Азаров подписал распоряжение, в соотвествии с которым на территории Самарской области будет реализован инвестиционный проект по строительству вертолетных центров, осуществлять который будет ООО«Аэросоюз-Девелопмент». Земля для строительства расположена в Кировском районе на Московском шоссе, ее предоставили обществу с ограниченной ответственностью в аренду без проведения торгов.

    Напомним, отреставрированный памятник штурмовику Ил-2 официально открыли вчера в Самаре, он расположен на кольце на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара
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