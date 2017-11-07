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Общество
Памятник штурмовику Ил-2 официально открыли в Самаре после реставрации
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    Памятник штурмовику Ил-2 официально открыли в Самаре после реставрации

    10:09  7 Ноября 2017
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    Памятник штурмовику Ил-2 официально открыли в Самаре после реставрации

    Самара, 7 ноября. Отреставрированный памятник штурмовику Ил-2 официально открыли вчера в Самаре.

    Как сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время церемонии открытия, которая прошла в понедельник, 6 ноября, памятник является символом города и Красной Армии:

    «После двухлетнего отсутствия свое почетное место занял символ Самары. Легендарный штурмовик Ил-2 наряду с танком Т-34 является самым известным символом Красной Армии».

    Памятник расположен на кольце на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, ему во время реставрации вернули черно-зеленый камуфляж наверху вместо темно-зеленого и серебристый низ, восстановили прицел и мачту антенны, кроме этого, нанесли бортовой номер и вернули герметизацию кабины.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #памятник #самара #ил-2
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