Памятник штурмовику Ил-2 официально открыли в Самаре после реставрации

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Самара, 7 ноября. Отреставрированный памятник штурмовику Ил-2 официально открыли вчера в Самаре.

Как сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров во время церемонии открытия, которая прошла в понедельник, 6 ноября, памятник является символом города и Красной Армии:

«После двухлетнего отсутствия свое почетное место занял символ Самары. Легендарный штурмовик Ил-2 наряду с танком Т-34 является самым известным символом Красной Армии».

Памятник расположен на кольце на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, ему во время реставрации вернули черно-зеленый камуфляж наверху вместо темно-зеленого и серебристый низ, восстановили прицел и мачту антенны, кроме этого, нанесли бортовой номер и вернули герметизацию кабины.