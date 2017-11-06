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Молодой человек ограбил свою мать в Самаре
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    Молодой человек ограбил свою мать в Самаре

    21:20  6 Ноября 2017
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    Молодой человек ограбил свою мать в Самаре

    Самара, 6 ноября. Житель Самары 1988 года рождения ограбил свою мать — отобрал у нее ноутбук. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 64-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что ее сын отобрал у нее ноутбук, после чего выбежал из дома. Сотрудники правоохранительных органов на улице района заметили мужчину, который подходил по приметам на подозреваемого. Полицейские решили задержать молодого человека, оказалось, у него при себе был ноутбук, который принадлежал 64-летней женщине.

    Было возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Максимальный срок наказания за данное преступление – лишение свободы сроком до четырех лет. Как отмечают сотрудники полиции, молодой человек, который подозревается в грабеже, нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #грабеж
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