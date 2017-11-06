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Тренер спортзала ограбил мужчину в Тольятти
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    Тренер спортзала ограбил мужчину в Тольятти

    17:40  6 Ноября 2017
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    Тренер спортзала ограбил мужчину в Тольятти

    Самара, 6 ноября. Молодой человек украл мобильный телефон и скрылся. Есть основания полагать, что к ограблению может быть причастен житель Тольятти, который работает тренером в одном спортивном зале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    Молодой человек, у которого похитили телефон, обратился в полицию. Местный житель сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что проходила вечеринка, и у него возник конфликт с мужчиной, после чего они вышли из клуба на улицу. Заявитель держал в руках свой мобильный телефон, однако вместо беседы злоумышленник выхватил телефон и скрылся.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы сроком до четырех лет. Подозреваемый свою вину признал.

    Автор: Дарья Смолина
    #тольятти #грабеж #самарская область
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