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Происшествия
Маленькая девочка пострадала в ДТП в Самаре
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    Маленькая девочка пострадала в ДТП в Самаре

    17:23  6 Ноября 2017
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    Маленькая девочка пострадала в ДТП в Самаре

    Самара, 6 ноября. Маленькая девочка, которой 9 лет, пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Самаре.

    Авария произошла на пересечении улиц Комсомольской и Алексей Толстого утром в понедельник, 6 ноября. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два автомобиля: Nissan и ВАЗ-2110.

    «Водитель «десятки» не пропустил иномарку. Легковушка ударила Nissan, и машина перевернулась», — цитирует «63.ru» ГУ МВД России по Самарской области.

    Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек: 9-летняя девочка, водитель и три пассажира автомобиля Nissan. Их доставили в медицинское учреждение.

    Напомним, что автомобильная авария произошла на пятом километре трассы Урал — Сергиевск — Челно-Вершины. Иномарка столкнулась с «Нивой», есть пострадавшие.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #самара
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