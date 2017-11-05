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Происшествия
Житель Самары украл у своей матери холодильник
Происшествия
Житель Самары украл у своей матери холодильник
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    Житель Самары украл у своей матери холодильник

    19:18  5 Ноября 2017
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    Житель Самары украл у своей матери холодильник

    Самара, 5 ноября. Житель Самары украл холодильник  у своей матери, которая не дала ему денег. Женщина знала, что ее безработный сын потратит деньги на алкоголь.

    Молодой человек на глазах у своей матери попытался вытащить из дома холодильник, стоимость которого составляла 3 тыс. рублей, женщина просила и уговаривала сына оставить технику в доме, однако ее 20-летний сын не обращал на это внимание. Он перенес холодильник в подъезд, но понял, что самостоятельно донести его до машины он не сможет, тогда молодой человек обратился за помощью к соседу, который не знал об истинных намерениях своего знакомого.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что холодильник был сдан в ломбард. Похищенное изъяли и вернули женщине.

    Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», молодой человек полностью признал свою вину.

    Автор: Дарья Смолина
    #самара #грабеж
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