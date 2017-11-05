Рысь разгуливает по улицам Самары

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Самара, 5 ноября. Очевидцы делятся в социальных сетях информацией о том, что в рысь разгуливает в Красноглинском районе Самары.

Жители увидели животное в поселке Красная Глинка утром 5 ноября. Как стало известно, рысь видели на Батайской улице рядом с домами №10 и №16. Как сообщает «63.ru», жительница Самары обратила внимание на лай собак, которые лаяли на рысь.

Предположительно рысь принадлежит людям, которые в октябре этого года в социальных сетях писали о пропаже своего питомца. Последний раз хозяева рыси видели своего питомца в районе горнолыжной базы. Они отмечают, для них животное — полноценный член семьи. Сообщается, что животное ведет себя спокойно на улицах Самары. На данный момент никто из прохожих не пострадал.