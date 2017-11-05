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Пытавшегося вскрыть чужую квартиру жителя Самары задержали в Новокуйбышевске
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    Пытавшегося вскрыть чужую квартиру жителя Самары задержали в Новокуйбышевске

    17:48  5 Ноября 2017
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    Самарец пытался проникнуть в чужую квартиру в Новокуйбышевске

    Самара, 5 ноября. Житель Самары пытался проникнуть в квартиру, расположенную на улице Коммунистической в Новокуйбышевске Самарской области. Мужчина задержан.

    Хозяин квартиры услышал подозрительные звуки, которые доносились из подъезда. Он подошел к входной двери и посмотрел в глазок, где увидел, что неизвестный пытается вскрыть замок его входной двери. Мужчина позвонил в полицию. Об этом сообщается на странице Росгвардии Самары в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники Росгвардии обнаружили злоумышленника, который пытался скрыться. Его задержали, и хозяин квартиры опознал мужчину, который пытался вскрыть замок его входной двери.

    Сообщается, что мужчина 1966 года рождения ранее трижды был судим за кражи. На данный момент проводится проверка.

    Автор: Дарья Смолина
    #самарская область #новокуйбышевск #проникновение в квртиру
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