Врио губернатора Самарской области поздравил и наградил лучших сотрудников МЧС

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Самара, 5 ноября. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем народного единства и прошедшим 85-летием со дня образования гражданской обороны МЧС России. Также он наградил лучших сотрудников МЧС.

«Я хотел бы, чтобы слова благодарности в ваш адрес звучали каждый день, чтоб люди не забывали о вашей службе, которую вы несете ежедневно», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил главное управление МЧС России по Самарской области в День народного единства, 4 ноября. На встрече главе региона Дмитрию Азарову показали технические возможности МЧС.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, регион был включен в федеральную программу «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций». Для реализации программы было выделено 115 млн рублей в 2014 году, 95 млн рублей в 2015. Дмитрию Азарову показали новые пожарные машины и мобильный штаб МЧС, кроме этого у спасателей появились дроны, которые предназначены для поиска людей в снежных заносах и на задымленных пространствах, отметили, что в отделении МЧС работают три снегохода.