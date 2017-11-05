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Врио губернатора Самарской области поздравил и наградил лучших сотрудников МЧС
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    Врио губернатора Самарской области поздравил и наградил лучших сотрудников МЧС

    13:04  5 Ноября 2017
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    Врио губернатора Самарской области поздравил и наградил лучших сотрудников МЧС

    Самара, 5 ноября. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников МЧС с Днем народного единства и прошедшим 85-летием со дня образования гражданской обороны МЧС России. Также он наградил лучших сотрудников МЧС.

    «Я хотел бы, чтобы слова благодарности в ваш адрес звучали каждый день, чтоб люди не забывали о вашей службе, которую вы несете ежедневно», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

    Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил главное управление МЧС России по Самарской области в День народного единства, 4 ноября. На встрече главе региона Дмитрию Азарову показали технические возможности МЧС.

    Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, регион был включен в федеральную программу «Снижение рисков чрезвычайных ситуаций». Для реализации программы было выделено 115 млн рублей в 2014 году, 95 млн рублей в 2015. Дмитрию Азарову показали новые пожарные машины и мобильный штаб МЧС, кроме этого  у спасателей появились дроны, которые предназначены для поиска людей в снежных заносах и на задымленных пространствах, отметили, что в отделении МЧС работают три снегохода.

    Автор: Дарья Смолина
    #мчс #самара #самарская область
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