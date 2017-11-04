Трое рабочих из Самарской области погибли при пожаре в ангаре

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Самара, 4 ноября. Пожар минувшей ночью случился в ангаре в Самарской области, есть жертвы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, минувшей ночью на улице Промышленности в Похвистнево загорелся амбар. Пожарно-спасательный отряд незамедлительно выехал на место, пламя было потушено. После осмотра помещения амбара спасатели обнаружили тела трех человек.

По предварительной версии известно, что мужчины выпивали спиртные напитки и курили в помещении амбара. Рабочие уснули, пламя вспыхнуло от непотушенной сигареты. В настоящее время проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.