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Происшествия
Трое рабочих из Самарской области погибли при пожаре в ангаре
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    Трое рабочих из Самарской области погибли при пожаре в ангаре

    18:10  4 Ноября 2017
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    Трое рабочих из Самарской области погибли при пожаре в ангаре

    Самара, 4 ноября. Пожар минувшей ночью случился в ангаре в Самарской области, есть жертвы.

    Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, минувшей ночью на улице Промышленности в Похвистнево загорелся амбар. Пожарно-спасательный отряд незамедлительно выехал на место, пламя было потушено. После осмотра помещения амбара спасатели обнаружили тела трех человек.

    По предварительной версии известно, что мужчины выпивали спиртные напитки и курили в помещении амбара. Рабочие уснули, пламя вспыхнуло от непотушенной сигареты. В настоящее время проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #самара
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