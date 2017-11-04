Самарские туристы попали под тайфун в курортном городке во Вьетнаме

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Самара, 4 ноября. Самарские туристы попали под тайфун «Дамри», который обрушился сегодня на Вьетнам, туристка из Самары опубликовала видео в социальных сетях.

Известно, что тайфун «Дамри» обрушился минувшей ночью в субботу, 4 ноября, на провинцию Кханьхоа, от стихии пострадал и курортный город Нячанг во Вьетнаме. Там сейчас отдыхает много туристов из России. Самарская туристка опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлены последствия стихии на улицах города. В настоящий момент туристы находятся в гостинице.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Самаре, фронтальный погрузчик провалился в строительный котлован, водитель находится в больнице с травмой позвоночника.